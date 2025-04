CAI LECCO: MOSTRA IN TORRE VISCONTEA SUI RESINELLI NEGLI SCATTI DI COMI

LECCO – Inaugura venerdì 11 aprile alle 18 in Torre Viscontea la mostra ‘La Storia dell’alpinismo lecchese e i Piani Resinelli nelle fotografie di Pino Comi‘, promossa dalla sezione di Lecco del Cai per ‘Monti Sorgenti 2025’ e inserita nel calendario delle mostre 2025 del Comune di Lecco.

L’esposizione, visitabile dal 12 aprile all’11 maggio, è curata da Alberto Benini e Pietro Corti. In mostra gli scatti già esposti nel 1974 nell’ambito dell’allestimento per i cento anni del Cai di Lecco e nel 1986 per il 40° anniversario dei Ragni della Grignetta, nonché pubblicati nel volume…

