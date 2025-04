TACENO, UNA ROTONDA DA 300MILA EURO. DUE MLN IN SICUREZZA VERSO BELLANO

TACENO – Si è parlato di un investimento dell’amministrazione provinciale da “due milioni di euro”, ma le informazioni reali sono ben diverse e vanno dunque precisate: la nuova rotatoria progettata a Taceno in località ‘Stalle dei Piani’ avrà un costo totale di circa 300/350mila euro – non dunque di sei volte tanto, come erroneamente ipotizzato altrove.

La precisazione arriva dal sindaco Alberto Nogara, che spiega a Valsassinanews: “Grazie alla fattiva collaborazione con la Provincia di Lecco – in particolare il consigliere delegato Micheli, che si è presa a cuore la questione – verrà realizzata la rotonda che eliminerà problematiche allo svincolo da Cortenova verso Taceno e Tartavalle, comprendendo anche un’uscita verso le Rocce rosse” (struttura attualmente in fase di vendita, ndr).

“Sull’opera sto spingendo da 5 anni – aggiunge Nogara – a Taceno spettava l’acquisizione dei terreni necessari e in questo caso abbiamo trovato una soluzione ‘amichevole’: il Comune ha ottenuto infatti in cessione gratuita le aree dalla società Ma.Gi.Ga. del signor Luigi Maglia“.

Da Villa Locatelli Mattia Micheli conferma cifre e dettagli, aggiungendo che i famosi due milioni circa di cui sopra sono in realtà quanto l’amministrazione provinciale ha destinato alla partita della sicurezza complessiva sulla Provinciale che da Taceno conduce verso Bellano. Nel caso caso invece della rotatoria tra la SP 62 e la SP 67 verso l’Alta Valsassina, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica in vista dei lavori che – come premesso – dovrebbero concludersi nell’arco di uno/due anni.

