RIFIUTI ALLA PANCA SULLA STRADA PER MORTERONE, “BASTA POCO PER PULIRE”

BALLABIO – Arriva dai social un appello a mantenere pulita la strada da Ballabio a Morterone, attraverso piccole azioni che tutti i cittadini possono fare.

Settimana scorsa come spesso accade sono andato a camminare nei pressi del nostro paese; passando per la strada che porta a Morterone mi sono fermato alla bellissima panchina installata gentilmente da Davide Sorcinelli, incrociando però lo sguardo con uno spettacolo indegno di rifiuti, bottiglie, vetri, plastica e quant’altro. Per tale motivo oggi ho deciso di recarmi nuovamente e dare una ripulita per quanto mi fosse possibile all’area circostante e al piccolo piazzale due curve più sopra, portandomi a casa due sacchi colmi di rifiuti …

