STAFFETTA BIKE + RUN PASTURO-COMOLLI, TRIONFO NEL SINGOLO PER SALA E SANGALLI

Data pubblicazione 28 Settembre 2024

PASTURO – 13ª edizione della Staffetta Bike+Run, da Pasturo al Bivacco Riva-Girani, in località Comolli. Alla linea di partenza si sono presentati 166 atleti: 68 atleti individuali (60 maschile e 8 femminile), 28 staffette maschili, 3 femminili e 18 staffette miste.

Il percorso si componeva di una prima frazione da Pasturo in mountain bike e arrivo all’Alpe Coa, dopo un percorso di circa 9 chilometri, ed una seconda frazione di corsa fino al Bivacco Riva-Girani, in località Comolli, 1850 metri, con un percorso in salita di circa 500 metri di dislivello.

Nel singolo maschile ha trionfato Moreno Sala, con un tempo di 58:33,88; seguono Matteo Folcio (59:36,78) e Mattia Beretta (01:00:30,98).

Il singolo femminile ha visto il primo posto di Barbara Sangalli, con un tempo di 01:09:35,00. Argento per Irene Arlati (01:12:31,89), bronzo per Monica Maltese (01:15:45,54).

Al primo posto della staffetta maschile è arrivata la coppia Simone Tenderini – Paolo Gianola, che ha fatto registrare un tempo di 51:58,66. Al secondo posto il tandem Angelo Pepe – Giulio Mascheri (53:28,08), al terzo posto Luca Lanfranconi – Andrea Elia (53:46,75).

La staffetta femminile è stata vinta da Paola Radice, che in coppia con Ilaria Balzarotti ha raggiunto il tempo di 01:11:06,47; seconde Sara Rosa e Daniela Gilardi (01:13:08,49), terze Elisa Arcara e Daniela Selva (01:29:00,25).

Nella staffetta mista il duo Davide Panzeri – Irene Girola ha conquistato la prima piazza con un tempo di 55:06,79, seguito da Andrea Melesi e Debora Benedetti (58:09,47). Terzi Adriano Ticozzelli e Martina Brambilla (59:57,50).

Riguardo il miglior tempo, per la mountain bike maschile Davide Panzeri ha fatto registrare 30:00,00, mentre Simona Beretta ha segnato 40:31,00 nella femminile. Nella run, Andrea Elia ha toccato 18:32,75, mentre Martina Brambilla ha fatto registrare 24:24,50.

Le classifiche integrali si possono consultare a questo link.