LAVORO. JOB DAY AREA VALSASSINA: APPUNTAMENTO A BARZIO IL 23 OTTOBRE

Data pubblicazione 22 Ottobre 2024

BARZIO – Dopo il primo appuntamento dedicato ai lavori di cura, prosegue la rassegna dei Job Days su tutto il territorio della provincia di Lecco. Le giornate saranno una importante opportunità per mettere in contatto domanda e offerta, saranno presenti numerose aziende e agenzie del territorio lecchese che presenteranno ai partecipanti le diverse opportunità lavorative.

Mercoledì 23 ottobre dalle 8:30 alle 12:30 tocca alla Comunità Montana V.V.V.R. a Barzio ospitare l’iniziativa Job Day area Valsassina, per favorire l’incontro tra le aziende del territorio della Valle e le persone disoccupate o in cerca lavoro. L’evento, promosso dalla Provincia di Lecco, vedrà la partecipazione di numerose realtà del territorio che operano in diversi settori e degli operatori accreditati al lavoro.

La partecipazione all’evento, libera e gratuita, è rivolta a tutte le persone disoccupate o alla ricerca di un nuovo impiego. È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo online . Per facilitare l’incontro e lo scambio di informazioni tra chi cerca e chi offre lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

Saranno, inoltre, organizzati due momenti formativi: alle 10 si terrà il laboratorio “Come creare un CV efficace” mentre alle 11 verranno presentati il Programma GOL e l’offerta formativa provinciale. La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convezione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate. La prossima giornata di incontro si svolgerà il 26 novembre al Palasole di Bellano.