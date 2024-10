CALCIO OPEN A 7. LA NUOVA BALLABIO ‘BIANCA’ METTE IN DIFFICOLTÀ LA FORTISSIMA STELLA ALPINA

Data pubblicazione 23 Ottobre 2024

BALLABIO – Prima in casa per la nuova formazione del GSO Ballabio Bianca, nata agli inizi di settembre, che deve ancora trovare fiducia e forma. La squadra ospite della Stella Alpina di Cremeno, non certo un team qualunque (per due anni ha vinto il campionato, accedendo alle fasi regionali). Il Ballabio parte subito con la voglia di riscatto dopo un esordio non brillante in casa del Foppenico – finito con una sconfitta per 5-0.

Prime due occasioni importanti per Ballabio e un tentativo di assist di Tropenscovino, ma Rosa arriva leggermente in ritardo. Primo gol della Stella Alpina, poi arriva il pareggio dei ballabiesi a firma di Federico Rosa, di tacco, che così si fa perdonare l’occasione non andata a buon fine. Primo tempo di buon livello che vede la Stella Alpina chiudere in vantaggio 4-1.