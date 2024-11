METEO. SULLA LOMBARDIA CONDIZIONI PARTICOLARMENTE STABILI

Data pubblicazione 5 Novembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione sull’Europa Centrale causa per tutto il periodo condizioni del tempo particolarmente stabili sulla Lombardia. Temporaneamente, tra martedì e mercoledì, una lasca saccatura solo in quota causa un aumento della nuvolosità alta, senza però altri particolari effetti.

Martedì 5 novembre velature alte e sottili. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico in calo da 3800 metri a 3200 metri. Venti in montagna deboli di direzione variabile.

Mercoledì 6 novembre velature alte e sottili in transito sui settori settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico in calo da 3200 metri a 2800 – 3000 metri. Venti in montagna deboli di direzione variabile.

Giovedì 7 novembre presenza a tratti di velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico a 2700 – 2900 metri. Venti in montagna deboli di direzione variabile.

Fonte Arpa Lombardia