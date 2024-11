CALCIO, PRIMA SFIDA TRA CORTENOVA E VALMADRERA. STASERA IN COPPA, DOMENICA IN CAMPIONATO

Data pubblicazione 6 Novembre 2024

CORTENOVA – Ultima gara di Coppa Lombardia per la prima squadra del Cortenova, che questa sera alle 21 sarà impegnata al centro Rio Torto di Valmadrera contro la Polisportiva 2001. Un anticipo di quella che sarà anche la sfida del weekend in Seconda Cetegoria, quando lecchesi e valsassinesi si incroceranno nuovamente al Bione.

Una Coppa Lombardia stregata per il Cortenova, che nelle cinque gare fin qui disputate ha ottenuto soltanto due punti, uno dei quali guadagnato nella sfida d’andata contro la Pol, terminata 1-1.

La partita, seppur poco utile in termini di risultati, può rappresentare una duplice occasione per i gialloblù. In primis, sarà importante per studiare l’avversario che solo quattro giorni dopo verrà rincontrato in campionato. In secondo luogo, una vittoria può essere la svolta per scacciare la “maledizione” dei tanti pareggi consecutivi.

RedSpo