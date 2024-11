IL SONDAGGIO. REFERENDUM, FUSIONE BOCCIATA: DIFFICILE ATTRIBUIRE PRECISE “RESPONSABILITÀ”

Data pubblicazione 7 Novembre 2024

VALSASSINA – Giudizio estremamente incerto nel nostro ultimo sondaggio – dedicato questa volta al fallimento, per certi versi clamoroso, del recente referendum sulla fusione tra Primaluna e Cortenova.

I i lettori di VN si sono divisi in modo netto nell’attribuzione delle “colpe” per il successo del No – solo a Cortenova, ma sufficiente a invalidare il progetto promosso dai due municipi del Centro Valle.

Di un soffio, la maggioranza relativa delle scelte ha accusato “Entrambi i promotori” (25% contro il 24% di chi ha puntato il dito contro Cortenova). Per un altro 19% la causa della sconfitta è da assegnare “Alla proposta”, ma è rilevante anche la quota del 16% di quanti danno la colpa “All’antipolitica”. Tocca il 9% la nostra evergreen “È sempre il solito magna-magna” mentre va segnalato che appena due partecipanti su cento hanno indicato Primaluna quale responsabile della bocciatura della fusione.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 14 novembre e riguarda il (presunto) ritorno delle ondate di furti che hanno colpito tempo fa la Valle – e di cui si segnalano alcuni “spunti” proprio negli ultimi giorni, in Alta Valsassina e prima ancora a Cortenova.

