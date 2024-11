CINEFORUM. A PASTURO “IL MAESTRO GIARDINIERE” DI PAUL SCHRADER

Data pubblicazione 28 Novembre 2024

PASTURO – Giovedì 28 novembre il Cineforum Valsassinese propone Il maestro giardiniere, film del 2022 scritto e diretto da Paul Schrader, con Joel Edgerton, Sigourney Weaver e Quintessa Swindell.

Narvel Roth è un esperto orticolturista incaricato del mantenimento dei giardini di una tenuta sudista appartenente alla ricca vedova Norma Haverhill. Quando quest’ultima gli affida la giovane nipote Maya, orfana ed arrivata alla tenuta per sfuggire a una storia di droga, rischia di far riemergere il passato violento che Narvel ha cercato per tutti quegli anni di lasciarsi alle spalle.

La proiezione inizia alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.