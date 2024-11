IL 2024 È L’ANNO D’ORO DEL NOLEGGIO

Data pubblicazione 28 Novembre 2024

Quello che stiamo vivendo attualmente è un momento storico particolarmente complesso e delicato, anche dal punto di vista economico. Molti settori chiave sono in crisi, e sembra che questo stato di cose sia destinato a durare ancora a lungo.

Per fortuna, una buona notizia c’è, e arriva proprio dal comparto che, negli ultimi anni, sembrava essere uno di quelli più danneggiati in assoluto. Parliamo dell’automotive.

A tenere in vita questo settore così importante, non sono più le immatricolazioni delle nuove vetture, ma il noleggio che, anche nel 2024, si conferma come il “trascinatore” dell’intero comparto, con una crescita che, secondo i dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), segna un +36,6%, rispetto al 2023.

Un successo destinato a durare, con gli italiani che si mostrano sempre più entusiasti, all’idea di poter viaggiare comodamente, e senza pensieri.

Perché uno dei vantaggi di scegliere il noleggio, in alternativa all’acquisto di un veicolo, sta proprio nell’opportunità di eliminare tutte le noie burocratiche e quelle di carattere pratico, per lasciare spazio unicamente al piacere di guidare.

All’interno della rata mensile per l’utilizzo del mezzo, infatti, sono comprese, tra le altre cose, sia le spese amministrative imprescindibili, inclusa l’assicurazione RCA, che quelle ordinarie come, ad esempio, la manutenzione e l’assistenza stradale h24. Non sorprende, dunque, che sempre più persone scelgano questa formula, per la gestione della mobilità.

Tuttavia, proprio in virtù della domanda crescente, sono sempre di più le offerte e i vettori che propongono soluzioni di noleggio a breve e lungo termine. Tutto questo, però, può arrivare a generare confusione e incertezza, specialmente in coloro che si accingono a scegliere questa formula per la prima volta, e non sanno a chi rivolgersi.

La scelta ideale, è sempre quella di affidarsi ad un partner in grado di garantire un servizio che sia realmente completo, e che tenga sempre conto delle esigenze di ogni singolo cliente. Un partner come Sella Leasing che, fin dal 1980, fornisce ai propri clienti soluzioni sempre flessibili e convenienti, in grado di soddisfare qualsiasi necessità. Che si tratti di un privato, oppure di un’azienda, il noleggio lungo termine Sella si rivela essere sempre l’opzione migliore, perché la gamma di servizi offerti si arricchisce di quella competenza e quella speciale attenzione al cliente che sono una realtà solida e di grande esperienza è un grado di garantire.

Perché non tutti i servizi di noleggio sono uguali, e chi sceglie Sella Leasing non solo ha la sicurezza di avere al proprio fianco un brand che, ormai, è un punto di riferimento nel settore, ma lo fa sapendo di poter contare su un team di professionisti capaci di proporre sempre le soluzioni più vantaggiose e convenienti, sia per le aziende che per i privati.

E se anche il 2024 si conferma un anno d’oro per il noleggio, è anche merito di chi, come Sella Leasing, è in grado di offrire davvero il meglio.