LA MUSICA DEI PICÉTT DEL GRENTA PER LA MARATONA TELETHON, QUESTA SERA A BARZIO

Data pubblicazione 29 Novembre 2024

BARZIO – Venerdì 29 novembre alle 21, il salone della Comunità Montana di Barzio a Pratobuscante ospiterà il concerto dei “Picétt del Grenta”. Il complesso di suonatori di flauto di Pan, originario di Valgreghentino, porterà questo strumento emblematico del folklore lecchese in Valsassina.

Questo evento è parte delle numerose iniziative dell’edizione 2024 della maratona Telethon, nota per essere una delle maratone più ricche d’Italia grazie alla forte partecipazione dei lecchesi. Il concerto, per cui sono disponibili 150 posti, sarà a offerta libera per supportare la lotta contro le malattie genetiche rare.

I Picétt del Grenta, che ad inizio anno hanno rappresentato l’Italia in Cina alla Festa delle Lanterne, saranno guidati dal maestro Stefano Maggi, il quale ha saputo rinnovare il gruppo mantenendo viva la tradizione, in un connubio speciale tra giovani e “vecchie leve”.