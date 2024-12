IL 14/12 TORNA LA TRADIZIONALE ‘BUSECCA’ DEL SOCCORSO CENTRO VALSASSINA CON LA LOTTERIA A SOSTEGNO DELL’SCV

Data pubblicazione 3 Dicembre 2024

INTROBIO – Sono aperte le prenotazioni per la tradizionale “Busecca del Soccorso”, l’annuale ritrovo natalizio nella sede del Soccorso Centro Valsassina che sarà nella serata del 14 dicembre alle 19:30. Per partecipare rivolgersi al numero 348 9963250 entro giovedì oppure scrivere a info@soccorsocentrovalsassina.it . Per chi non gradisce la busecca, ci saranno valide alternative con ghiotte specialità.

Durante la serata si terrà l’immancabile la lotteria con tanti premi in palio: il ricavato andrà a sostegno dell’associazione del Soccorso Centro Valsassina.

F. S.

