Data pubblicazione 13 Dicembre 2024

PRIMALUNA/CORTENOVA – Tamponamento auto-trattore in serata a Primaluna (all’altezza degli stabilimenti della Norda). Per il momento AREU non segnala feriti, sul posto Polizia e carabinieri.

Contemporaneamente, grande spiegamento di forze – coinvolti Protezione Civile, un grosso proiettore e un campo allestito in un prato a lato della strada. Si tratta a quanto pare di una importante esercitazione della P. C. locale.

Aggiornamenti in pagina appena disponibili.

RedCro