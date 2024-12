“L’ALFIO”. UN ROMANZO DELLA MOGLIE DANIELA PER RICORDARE ALFIO DI GREGORIO

Data pubblicazione 27 Dicembre 2024

CREMENO – È disponibile nelle librerie e online il romanzo “L’Alfio… Il coraggio di farcela nonostante tutto” dedicato alle vicende e alle imprese di una leggenda dello skiroll, Alfio di Gregorio, scomparso nel giugno 2023 a soli 53 anni a causa di una malattia incurabile.

Il libro, scritto dalla moglie Daniela Carmagnola, è un’opera profondamente toccante che restituisce il ritratto di un uomo che fino all’ultimo istante ha mostrato grande passione per la vita e per i suoi affetti.

Alfio di Gregorio non era solo un campione mondiale di skiroll; era un uomo capace di affrontare ogni gara, ogni salita e ogni ostacolo con la determinazione e la dignità di chi ama profondamente la vita. Il suo carattere leggendario e la tenacia non si esprimevano solo in pista, ma erano un filo conduttore della sua esistenza, testimoniato dalla dedizione alla famiglia e dall’inesauribile energia con cui affrontava la malattia.