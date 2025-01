KRANJSCA GORA NON PIACE ALLE VALSASSINESI. ZENERE CHIUDE 22ª, MELESI 28ª

Data pubblicazione 4 Gennaio 2025

KRANJSKA GORA (SLO) – Il 2025 dello sci alpino si apre nel segno di Sara Hector, dominatrice del gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, ma Sofia Goggia è brillante quinta e dopo l’infortunio riparte dal medesimo piazzamento conquistato nel gennaio scorso a Plan de Coronoes; out nella prima manche invece Federica Brignone, cinque le italiane a punti con Lara Della Mea 19esima, Asja Zenere 22esima, Ilaria Ghisalberti 23esima e Roberta Melesi 28esima.

Troppa Hector per tutte, sulla Podkoren 3 della località slovena. Già nella prima manche la svedese ha lasciato intendere di avere una marcia in più della concorrenza, guadagnando oltre un secondo su tutte le avversarie. Nella seconda la campionessa olimpica non ha ceduto per prendersi il successo in 1’54?86 con 1?42 sulla diciottenne Lara Colturi, piemnontese d’Albania al primo podio nel massimo circuito in gigante dopo esserci già riuscita in slalom a dicembre. Alle sue spalle, ecco la neozelandese Alice Robinson, staccata di 1?52, seguita dall’austriaca Julia Scheib (+1?89) che grazie al miglior tempo di manche è risalita di nove posizioni.

Si è mossa bene tra le porte larghe la barziese Asja Zenere che è ventiduesima a 4?34; ventottesima invece la ballabiese Roberta Melesi a 5?39. “Dopo la prima manche mi sono un po’ schiarita le idee – ha commentato Zenere -, nella seconda mi sono sentita molto meglio ma questa pista purtroppo non è nelle mie corde ma cerco di farmela andare bene, ma non sono troppo contenta”. “Ultimamente in gigante ho poca fiducia – le parole di Melesi -: non sono contenta, credo di poter dare molto di più ed allora provo a partire da qui per portare anche in gara quello che mi riesce in allenamento. Ho voglia di mettere gli sci veloci a St. Anton, su una pista che mi piace”.