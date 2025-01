IL SONDAGGIO DI VN: LETTORI “DIVISI” SUI NUOVI GUARD RAIL A BALISIO

Data pubblicazione 16 Gennaio 2025

BALLABIO – L’ultimo sondaggio on line lanciato da Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori sui nuovi guard rail in corso di realizzazione lungo la Provinciale 62, all’altezza del Colle di Balisio.

La questione ha visto “dividersi” i partecipanti, con una maggioranza relativa (51%) che ha votato “Bene, erano necessari” ma anche molti contrari: Spesa inutile per il 29% del campione, un 10% per “Era meglio dissuadere chi ci cammina” e infine il classicissimo “È sempre il solito magna-magna” che ha raccolto il 4% dei consensi.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 23 gennaio e chiede ai nostri lettori un giudizio sul sacerdote più famoso della Valsassina (e non solo), lo “spettacolare” don Bruno Maggioni, parroco dell’Alta Valle noto per il suo modo coinvolgente di approcciare i fedeli in chiesa.

I GUARD RAIL SULLA PROVINCIALE A BALISIO: CHE NE PENSI? Bene, erano necessari (51%, 240 Voti)

Spesa inutile (29%, 136 Voti)

Era meglio dissuadere chi ci cammina (10%, 45 Voti)

Così sarà sicuro chi ci cammina (5%, 22 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 17 Voti)

Non ho idee chiare in merito (2%, 11 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 1 Voti) Totale votanti: 472

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS