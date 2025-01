FIBRA OTTICA FINO IN CASA: A BARZIO È REALTÀ. “MA ATTENZIONE ALLE TRUFFE”

Data pubblicazione 21 Gennaio 2025

BARZIO – Attivata a Barzio la rete internet in fibra ottica di OpenFiber che collega le abitazioni nel territorio comunale; rimane al momento esclusa la frazione di Concenedo ma l’attivazione è prossima. A mesi dalla conclusione dei lavori sono dunque andati a buon fine i solleciti mossi dagli operatori del settore e della amministrazione comunale.

“In un’epoca in cui la digitalizzazione e l’accesso a servizi on line efficienti e veloci diventano sempre più cruciali per lo sviluppo economico e sociale – annota il Comune dell’Altopiano -, il progetto di implementazione della fibra ottica rappresenta un passo fondamentale per il nostro Comune”.

Quello appena attivato è il collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home, o “fibra fino a casa”) che consente di usufruire di una rete moderna, all’avanguardia e a prova di futuro perché capace di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti, con un occhio particolarmente attento all’ambiente, al territorio e al benessere delle persone. Un passo avanti rispetto alla già esistente fibra FTTC, la cosiddetta “fibra misto rame”, che arriva solo fino agli armadietti presenti in strada, con l’ultimo tratto appunto in rame.

La “fibra fino a casa” offre indubbiamente grandi opportunità ma come spesso accade attira anche imprenditori poco raccomandabili, se non addirittura veri e propri truffatori.

“Per evitare episodi spiacevoli – avverte il Comune di Barzio – invitiamo i cittadini che vorranno prendere in considerazione il passaggio alla nuova connessione a verificare l’affidabilità e l’onestà dei loro interlocutori o a rivolgersi direttamente a operatori di fiducia”.

RedBar