CORDOGLIO MA ANCHE RABBIA A PASTURO E IN VALLE PER L’OMICIDIO STRADALE DI AMBRA DE DIONIGI

Data pubblicazione 24 Dicembre 2024

PASTURO – La notizia sta circolando da ore, insistente, in Valsassina. La nostra redazione ha atteso che i familiari fossero stati tutti avvisati prima di rendere nota l’identità della giovane investita e uccisa ieri a Nibionno da un furgone il cui conducente è ora attivamente ricercato in quanto oltre ad aver colpito la valsassinese Ambra De Dionigi non si è poi fermato a soccorrerla, lasciandola al bordo della SS36 a Nibionno.

Ambra, 29enne pasturese era conosciutissima. Risiedeva nel paese del Centro Valle ma viaggiava spesso (recentemente era stata tra Francia e Spagna per la vendemmia e la raccolta delle mele).

Personaggio assolutamente inoffensivo, ha perso la vita ieri in circostanze assurde. Anche per questo, oltre alla commozione e al logico cordoglio c’è tanta rabbia – in particolare tra i giovani valsassinesi (praticamente tutti amici della ragazza di Pasturo, sempre accompagnata dal suo cane).

In corso una vasta battuta guidata dai Carabinieri a caccia del killer stradale. La sua individuazione, purtroppo, non riporterà tra di noi Ambra – che lascia la sorella Iris e i genitori, residenti tra Valsassina e Varesotto.

RedCro

.

