CADE SUGLI SCI, SI RIALZA MA POI SVIENE AL RIFUGIO. 25ENNE IN CODICE ‘GIALLO’

Data pubblicazione 31 Gennaio 2025

BARZIO – Episodio di cronaca particolare intorno alle 13:30 di oggi, venerdì, ai Piani di Bobbio, dove un venticinquenne è letteralmente crollato a terra mentre entrava in un rifugio, dopo aver avuto un incidente sugli sci.

Una volta ripresosi dall’incidente in pista, almeno apparentemente, il ragazzo, insieme al fratello, stava per entrare nel locale quando si è accasciato a terra, svenuto.

Immediati i soccorsi, con l’arrivo della eliambulanza di Areu da Bergamo. Il giovane è stato caricato sul mezzo aereo, quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII nel capoluogo orobico. In attesa di conoscere l’esatta diagnosi, emerge che il venticinquenne non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Aggiornamenti della notizia non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro