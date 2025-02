RINVIATO PER MALTEMPO IL FALÒ DELLA MERLA DI PASTURO

Data pubblicazione 31 Gennaio 2025

PASTURO – I Soci De Pastur in collaborazione con il gruppo Alpini e il Gruppo di Protezione civile di Pasturo, comunicano il rinvio a lunedì 3 febbraio del “Tra fo Gener“, il tradizionale falò della Merla che era in programma stasera, venerdì 31 gennaio.

Il programma prevedeva alle 20.15 il ritrovo in Piazza Vittorio Veneto, con la partenza alle 20.30 della sfilata per le vie del paese: via Manzoni, viale Trieste, via IV Novembre, piazza V. Veneto, via Manzoni, via Baiedo, via Centrale, via B. Anisetti e v. C. Ferrario.

La serata si sarebbe chiusa con la cioccolata offerta da “Non Solo Pasta”, oltre a vin brulè e the caldo. Tutto confermato ma rinviato a lunedì 3 febbraio.