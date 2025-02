CALCIO LECCO: CHE TONFO AD ARZIGNANO, VOLPE RISCHIA LA PANCHINA

Data pubblicazione 1 Febbraio 2025

ARZIGNANO (VI) – “I miei numeri a Lecco non sono in questo momento belli, me ne rendo conto e non ci dormo la notte perché a me questi numeri non piacciono”. Diceva così Gennaro Volpe nella conferenza stampa della vigilia di Arzignano Valchiampo-Lecco riferendosi al recente rendimento dei blucelesti. E questi “numeri” peggiorano ulteriormente dopo il match di oggi che ha visto l’Arzignano imporsi per 2-0 sulla Calcio Lecco.

Un tonfo che lascia i lecchesi a quota 26 in una zona molto pericolosa della classifica e che mette in seria discussione la …