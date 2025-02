ALL’ALPE GIUMELLO APERTI TAPPETO SCI, AREA BOB E PISTA DA FONDO

Data pubblicazione 1 Febbraio 2025

CASARGO – L’Alpe Giumello è pronta ad accogliere gli amanti dello sport invernale: aperta la pista di fondo, attivo il tappeto per gli sciatori con possibilità di noleggio e l’area bob dedicata. Il Monte Muggio rappresenta una valida alternativa per una domenica all’aria aperta, tra il calore del sole e la magia della neve.

“La pista di fondo – si annota dall’Alta Valsassina -, ideale per tutti gli appassionati di sci nordico, è perfetta per trascorrere una giornata immersi nella natura incontaminata. Inoltre, il tappeto per gli sciatori (costo 12 euro per tutto il giorno, dalle 9 alle 16) offre una proposta divertente per le famiglie e i più giovani, rendendo l’Alpe Giumello la meta perfetta per tutti coloro che cercano un’escursione invernale all’insegna del divertimento e del relax”.

RedAlV