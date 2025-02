QUESTA SERA GLI ASTROFILI VALSASSINA SI PRESENTANO A CASARGO

Data pubblicazione 1 Febbraio 2025

CASARGO – Sabato 1º febbraio a partire dalle 17, gli Astrofili Valsassina organizzano presso la Sala Civica del Comune di Casargo l’evento “Astronomia in Valsassina“. Una serata per conoscersi, imparare a utilizzare i propri telescopi orientandosi tra le stelle del cielo invernale e osservare, tutti insieme, i numerosi pianeti visibili poco dopo il tramonto: Venere, Saturno, Giove e soprattutto Marte, a pochi giorni dalla sua opposizione.

Alle 17 si potrà imparare insieme a montare e utilizzare il proprio telescopio. Un’occasione ghiotta per quanti hanno ricevuto a Natale il loro primo telescopio e non sanno come iniziare ad utilizzarlo.

Alle 18 sarà possibile effettuare un’osservazione guidata del cielo con l’ausilio dei telescopi messi a disposizione dagli Astrofili Valsassina. In caso di cielo coperto vi sarà la proiezione di immagini astronomiche amatoriali.

A conclusione della serata, alle 19, si terrà la presentazione ufficiale del gruppo Astrofili Valsassina.

L’evento “Astronomia in Valsassina” è gratuito e non è prevista alcuna prenotazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere un e-mail all’indirizzo info@astrofilivalsassina.it o mandare un SMS/WhatsApp al numero +39 334 795 2675. Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Casargo.