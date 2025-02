CALCIO: GIANOLA E GEROSA RIMONTANO LA ROVINATA, 2-1 PER IL CORTENOVA

Data pubblicazione 2 Febbraio 2025

CORTENOVA – Vince ancora la prima squadra del Cortenova, che rimonta la Rovinata e si porta a casa tre punti importantissimi per la classifica. Un’iniezione di fiducia per il team valsassinese, a pochi giorni dal difficile recupero della sfida rinviata lo scorso weekend, in programma a Verderio giovedì sera.

Dopo un inizio di gara equilibrato, è la Rovinata a passare in vantaggio con il capitano Mangili, che, sugli sviluppi di un corner, sbuca sul secondo palo e batte Corallo. Il Cortenova però è in partita e comincia a costruire occasioni importanti: il pareggio arriva alla mezz’ora con Gianola, bravo ad arrivare per primo sul pallone dopo una respinta corta del portiere per realizzare la rete dell’1-1. I valsassinesi creano di più e sfiorano il gol in diverse occasioni: il tiro a botta sicura di Gerosa viene fermato dal palo, mentre il destro di Gianola da ottima posizione è centrale e facile preda del portiere. Si va al riposo in parità.

La ripresa si apre a tinte gialloblu: bell’azione corale con la palla che passa da destra e sinistra fino ad arrivare sui piedi di Tarcisio Fazzini, cross preciso in mezzo all’area piccola e tocco delicato di Gerosa, che con l’esterno segna la sua prima rete con la maglia del Cortenova e completa la rimonta. Lo svantaggio non scuote i lecchesi, il cui unico tentativo di rilievo arriva da una punizione battuta con potenza da Mazza. Il Cortenova invece va vicinissimo al tris: missile terra-aria da trenta metri di Sergio Fazzini e sfera che sbatte in pieno sulla traversa a portiere battuto. Nel finale Cerza rifila un calcio a palla lontana ad un avversario: rosso inevitabile e Rovinata che chiude il match in 10 uomini.

Al triplice fischio il tabelline recita 2-1 per i valsassinesi, che ottengono così il terzo risultato utile consecutivo nel girone di ritorno.

G.G.