ANCORA INCIDENTI STRADALI, STAVOLTA A INTROBIO: DUE DONNE FERITE

Data pubblicazione 2 Febbraio 2025

INTROBIO – A distanza di meno di tre ore, due donne sono rimaste ferite in incidenti stradali di origine diversa: la prima, una 31enne, è stata investita da un autoveicolo verso le 11:30 davanti alla chiesa parrocchiale. Il Soccorso Centro Valsassina è intervenuto per assisterla, in codice giallo (condizioni “mediamente critiche”), trasportandola all’ospedale Manzoni a Lecco.

Dopo le 15 il secondo evento, con un’auto uscita di strada sulla Provinciale, nella zona al confine con Primaluna. La signora alla guida è rimasta a sua volta ferita in “giallo” e anche in questo caso c’è stato lavoro per l’ambulanza dell’SCV che dalla vicinissima sede di Sceregalli ha preso in carico la donna per le prime cure.

Stavolta però non si è resa necessaria la corsa al pronto Soccorso.