MINI BUS FUORI STRADA A CORTABBIO, CAUSA GHIACCIO E NEBBIA: TRAUMI PER UNA BAMBINA

Data pubblicazione 2 Febbraio 2025

PRIMALUNA – Grande spavento per l’incidente di questa mattina a Cortabbio di Primaluna, che ha coinvolto un pulmino di 6 bambini che staavano andando a sciare a Madesimo. La 22enne alla guida del veicolo, forse a causa della fitta nebbia, ha perso il controllo ed è uscita di strada, ribaltandosi sul fianco. La giovane ha riportato traumi non gravi ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Dei piccoli sciatori, tra i 9 e gli 11 anni, una bambina è rimasta incastrata all’interno del veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla; la piccola, che ha riportato un trauma facciale, è rimasta cosciente ed è stata poi assistita dagli uomini del Soccorso Bellanese, che l’hanno affidata all’elisoccorso diretto al Papa Giovanni di Bergamo.

Gli altri cinque bambini erano tutti coscienti, comprensibilmente spaventati, ed hanno riportato traumi lievi. I piccoli sciatori sono stati trasportati al pronto soccorso di Lecco per accertamenti con ambulanze da Introbio, Premana e Croce Rossa di Lecco.