CALCIO LECCO, IL NUOVO ALLENATORE È FEDERICO VALENTE

Data pubblicazione 5 Febbraio 2025

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato a Federico Valente l’incarico di allenatore della Prima Squadra Maschile. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Insieme a mister Valente, si unisce alla società anche il vice allenatore Nicolò Cherubin, ex difensore centrale che conta 116 presenze in Serie B, 110 e 4 gol in Serie A e 75 in Serie C; tanti anni passati a Cittadella e Bologna ma anche con l’Atalanta, oltre alle esperienze con Verona, Avellino, Reggina, Arezzo e Padova …

