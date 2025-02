DOMENICA CON IL CAI L’ANELLO BALLABIO-RESINELLI

Data pubblicazione 6 Febbraio 2025

BALLABIO – Il CAI Ballabio – Sottosezione Casimiro Ferrari ha organizzato per domenica 9 febbraio la camminata ad anello da Ballabio ai Piani Resinelli, escursione molto apprezzata e aperta a tutti – anche ai non tesserati CAI. L’evento a suo tempo era stato rinviato a causa del maltempo. Ecco l’itinerario: sede CAI Ballabio – Alpe Piazza – parte del sentiero delle sponde – Alpe Medasciola – Alpe Campiano – Valgrande – Ballabio. Dislivello: 630m. Tempo di percorrenza: circa 5 ore totali. Partenza alle 9 dalla Sede CAI Ballabio in via Da Vinci 4 a Ballabio.