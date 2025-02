CALCIO. CORTENOVA, CHE BEFFA A VERDERIO: 1-0 DOPO UN’OTTIMA PARTITA

Data pubblicazione 7 Febbraio 2025

VERDERIO – Sfida infrasettimanale amara per la prima squadra del Cortenova, che cade nel recupero a Verderio dopo una partita giocata ad alti ritmi e con la giusta intensità.

Le pessime condizioni del campo influenzano fortemente il gioco delle due squadre, costrette ad affidarsi ai palloni lunghi. Ciò che ne esce è una partita ruvida, con tanti contrasti e palloni sporchi. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 10’: azione che si sviluppa sulla destra, palla a rimorchio per Pistis che con un destro potente batte Codega. Il Cortenova però reagisce alla grande e col passare dei minuti prende in mano il pallino del gioco. Alla mezz’ora bella combinazione sulla sinistra che smarca Galli, il cui cross per gli attaccanti liberi in mezzo all’area viene respinto dalla difesa. I valsassinesi insistono e l’occasione migliore è al 45’: cross di Diakhate, sinistro di Gritti dal limite dell’area e grande risposta del portiere di casa.

La ripresa si apre con i gialloblu ancora messi meglio in campo e più aggressivi sulle palle vaganti. Al 55’ iniziativa di Galli, cross al limite dell’area e destro al volo di Caverio, con la palla che sorvola la traversa di un nulla.

Il Verderio punge in contropiede e rischia di raddoppiare al 70’ ancora con Pistis, il cui colpo di testa non centra la porta per un soffio. Ci vuole invece una grande parata di Codega per evitare il 2-0 direttamente da un calcio di punizione dal limite.

Finale rovente: i valsassinesi rimangono in 10 per il doppio giallo a Benedetti, ma non demordono e premono sull’acceleratore fino all’ultimo secondo. Una serie di corner sfortunata non porta ai risultati sperati e al triplice fischio a festeggiare è il Verderio.

Sconfitta che brucia, soprattutto per la buona prestazione dei valsassinesi, che domenica saranno impegnati a Carenno contro il Foppenico.

RedSpo

