CALCIO, “GARA CHARRUA” CORTENOVA: FOPPENICO BATTUTO 1-0 A CARENNO

Data pubblicazione 9 Febbraio 2025

CARENNO – Vittoria importante per la prima squadra del Cortenova, che esce con i tre punti dal campo del Foppenico, a Carenno, portandosi a casa lo scontro diretto per la zona playoff. Un match reso ancor più complicato dalle condizioni atmosferiche e dal terreno di gioco, ma alla fine a spuntarla sono i gialloblu grazie alla rete di Garagnani ad inizio ripresa.

Il primo tempo si gioca in una sola metà campo, con i valsassinesi che creano almeno tre nitide palle gol. Le prime due arrivano nei cinque minuti iniziali, entrambi sul destro di Garagnani: il primo tentativo è respinto in corner da un gran riflesso del portiere di casa, mentre la seconda conclusione a botta sicura viene respinta sulla linea di porta da un difensore ospite a portiere battuto. Il Cortenova continua a macinare gioco: occasione per Caverio, che dal limite dell’area calcia alto. Al 32′ Gritti raccoglie un pallone dal limite dell’area e calcia forte, ma l’estremo difensore di casa si supera deviando il tiro sulla traversa. Al duplice fischio le reti sono inviolate.

Nella ripresa avvio sprint del Cortenova, che dopo 10 secondi trova la via della rete: pressing altissimo sul calcio d’inizio degli avversari, Garagnani si avventa sul retropessaggio e con la punta anticipa il portiere in uscita trafiggendo la difesa avversaria. Secondo centro per l’attaccante lecchese, in gialloblu da gennaio. Dopo il gol subito il Foppenico si scuote e costringe gli ospiti ad abbassare il loro raggio d’azione, con Codega che fa buona amministrazione sui tanti palloni alti giocati dai locali. Nel finale il Cortenova crea poco, ma si difende bene e non rischia nulla. Dopo sei minuti di recupero è festa per la squadra di Tantardini, che supera gli avversari in classifica e fa un passo importante verso i playoff.

G.G.