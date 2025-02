CALCIO: IL LECCO TORNA ALLA VITTORIA. 2-1 SULLA PRO VERCELLI

Data pubblicazione 9 Febbraio 2025

LECCO – Esordio di mister Valente sulla panchina della Calcio Lecco, che nella 26ª giornata di Serie C ospita la Pro Vercelli in uno scottante scontro diretto da zona playout. Sene, Sipos e Galeandro formano il primo tridente messo in campo dal nuovo tecnico bluceleste nel 3-4-3 di partenza. 3-5-2 invece per i piemontesi. Al Rigamonti-Ceppi 2530 spettatori.

Iniziano meglio gli ospiti, subito pericolosi con la punizione alta di Emmanuello e con il colpo di testa fuori misura di Clemente. Col passare dei minuti i blucelesti prendono campo e, dopo una serie di corner, al 25′ passano in vantaggio: cross di Kritta, brutta uscita di Rizzo e deviazione sfortunata nella propria porta di De Marino, che regala il vantaggio ai padroni di casa…