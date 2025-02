IL SONDAGGIO DI VN: LUPI, PIÙ “MONTATURA POLITICA” CHE PERICOLO REALE

Data pubblicazione 13 Febbraio 2025

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio on line di Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori su un tema che recentemente ha fatto molto discutere, la questione lupi: abbiamo chiesto se questo sia da considerare un problema vero oppure una “montatura”?

Il campione dei votanti della nostra consultazione on line ha scelto a maggioranza (40%) quest’ultima ipotesi, giudicandola una “Montatura a uso di certi politici”. Per il 27% si tratta invece di un “Problema serio”, mentre una quota appena inferiore (al 26%) la valuta come “Questione da affrontare senza preconcetti”.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 20 febbraio e chiede ai nostri lettori di votare su un altro argomento (purtroppo) di forte attualità come il ritorno dei furti nelle abitazioni del nostro territorio.

QUESTIONE LUPI: PROBLEMA VERO O "MONTATURA"? Montatura a uso di certi politici (40%, 252 Voti)

Problema serio (27%, 170 Voti)

Questione da affrontare senza preconcetti (26%, 166 Voti)

Né l'una né l'altro (4%, 24 Voti)

Non ho idee chiare in merito (2%, 11 Voti)

È sempre il solito magna-magna (2%, 10 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 2 Voti) Totale votanti: 635

