NUOVA RAFFICA DI FURTI A BALLABIO E IN VALSASSINA: NEL MIRINO ABITAZIONI DI PASTURO E CORTABBIO

Data pubblicazione 9 Febbraio 2025

VALSASSINA/BALLABIO – Si allunga l’elenco delle case prese di mira dai ladri tra il Centro Valsassina e Ballabio, con una raffica di “colpi” che ieri ha visto una autentica escalation sull’asse Cortabbio-Pasturo.

Sabato tra le 18 e le 21 i malviventi hanno operato a Baiedo, dove hanno rubato migliaia di euro tra gioielli e denaro prelevati da una cassaforte, quindi a Primaluna dove il bottino in un caso sarebbe stato molto più rilevante – ma pare che le abitazioni svaligiate nella frazione del paese possano essere state due.

Tornando a Pasturo, il capofamiglia vittima del furto di ieri dichiara a VN: “Eravamo in casa fino alle 18, poi siamo scesi tutti e quattro a Lecco per fare la spesa; nel frattempo sono entrati forzando una porta-finestra e ci hanno rubato cose di valore soprattutto affettivo – ma anche una somma in contanti. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine, sono arrivati i Carabinieri da Bellano e oggi denunceremo il fatto alla stazione di Introbio.

In precedenza, a inizio mese un altro colpo stavolta a Ballabio, nell’appartamento di una persona piuttosto facoltosa, e ancora un blitz dei ladri a Pasturo.

Sale l’allarme dunque, e ieri i delinquenti hanno approfittato della totale assenza di gente per la strada (viste le condizioni meteo), “curando” chi usciva di casa per poi penetrare nelle abitazioni in quel momento vuote e arraffare quanto potevano.

RedCro