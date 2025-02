BOLLETTINO VALANGHE IN VIDEO: PRUDENZA IN MONTAGNA NEL WEEKEND

Data pubblicazione 14 Febbraio 2025

MILANO – Il bollettino neve e valanghe per sabato 15 e domenica 16 febbraio, realizzato dal Centro regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, predica prudenza in montagna per via delle condizioni della neve. Le continue deboli nevicate verificatesi nel corso della settimana hanno incrementato gli spessori del manto nevoso su tutti i settori lombardi.

Sulle alpi, alle quote maggiori, il vento modificherà la distribuzione della neve fresca, formando nuovi lastroni nelle zone sottovento. I problemi valanghivi principali saranno rappresentati dalla neve ventata e dagli strati deboli inglobati. Tali superfici non favoriranno un buon collegamento tra neve vecchia e neve nuova, e se interessati da debole sovraccarico potranno dare origine a valanghe anche di medio grandi dimensioni, soprattutto alle esposizioni ombreggiate. Alle quote medio basse manto nevoso umido e in fase di consolidamento grazie al rigelo notturno.

Per le giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio le attuali previsioni sul pericolo valanghe in Lombardia indicano sui settori alpini il grado 2 moderato, in una scala che va da 1 debole a 5 molto forte. Su Prealpi Bergamasche, Prealpi Varesine e Appennino Pavese il pericolo sarà 1 debole.

Come sempre si raccomanda: movimenti del manto nevoso e rumori di assestamento della neve chiamati “whoom” sono chiari segnali di pericolo.

Consultare sempre il bollettino neve valanghe e le previsioni del tempo, in continua evoluzione, soprattutto in montagna, scegliere percorsi sicuri, evitate le zone a rischio e portate con voi apparecchi di ricerca in valanga ARTVA, pala e sonda.