UN NORVEGESE AL LECCO: L’ATTACCANTE JULIAN KRISTOFFERSEN È BLUCELESTE

Data pubblicazione 14 Febbraio 2025

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Julian Kristoffersen, classe 1997, attaccante norvegese, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Horten (Norvegia), è cresciuto in Danimarca nel settore giovanile dell’FC Copenhagen, per poi passare in Svezia al Djurgarden, tornare in Danimarca con l’Hobro IK e trasferirsi in Corea del …

