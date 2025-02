LETTERA E IMMAGINI: ANCORA CODE A BALISIO. E QUELLE AUTO CHE PASSANO CON IL ROSSO…

Data pubblicazione 14 Febbraio 2025

BALLABIO – “Ancora code sulla Balisio... Mi viene il dubbio che i cantieri aperti facciano parte del progetto Salerno-Reggio Calabria”. Così una nostra lettrice, che compila per VN una sorta di diario:

“Ore 8.30 con il semaforo ‘tomates’ code infinite in entrambi i sensi; solo due operatori attivi con badile in mano e macchine operatrici ferme in disparte.

Ore 10.39 i due operatori probabilmente alla vista del disastro abbandonano il badile e con la paletta in mano il caos è parzialmente risolto – ma operatori o e macchine operatrici ora dentro il cantiere, e nessuno a bordo. Ferme.

I lavori è giusto e ora anche necessario farli in quel tratto, ma sopporti se – quando in coda – vedi il cantiere brulicare di uomini e mezzi – non come ora…”.

Si aggiunge un video “inquietante” che arriva da un altro lettore. Qui viene documentato come diverse auto passino nonostante il rosso dalla loro parte (e dunque il semaforo sia verde dal lato dell’inquadratura):

I casi sono due: o c’è una “sconnessione” dell’impianto semaforico che lascia partire i veicoli nonostante dall’altra parte ci sia già il verde (ma abbiamo personalmente testato proprio oggi il passaggio, e non è così) oppure più semplicemente le sei auto riprese sono transitate nonostante il disco rosso.

RedCro