CALCIO LECCO, OGGI CON IL RENATE SERVE CONTINUARE LA “CURA VALENTE”

Data pubblicazione 15 Febbraio 2025

LECCO – Quella con il Renate è sempre una sfida difficile per la Calcio Lecco: dal ritrovo con l’ex allenatore della promozione in cadetteria Luciano Foschi all’incubo delle sconfitte maturate contro i brianzoli, come quella dell’andata, la partita di Meda si prospetta un mito da sfatare per il nuovo mister Federico Valente.

Ed è proprio il nuovo stato di forma che l’allenatore sta cercando nella squadra e che si è visto nella vittoria in casa sulla Pro Vercelli la chiave per trovare il successo anche in trasferta, che manca ormai dalla storica vittoria contro il Palermo del 2023 …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS