CALCIO: IL RENATE SEGNA NEL FINALE. LECCO BATTUTO 1-0

Data pubblicazione 15 Febbraio 2025

RENATE – Derby lombardo allo stadio Città dì Meda, casa del Renate, che oggi ospita la Calcio Lecco nella 27ª giornata di Lega Pro. Periodo negativo per entrambe le formazioni in campo, con i blucelesti che sono tornati alla vittoria all’esordio in panchina di Valente. Il Renate arriva invece al match con una striscia di sei sconfitte consecutive, sebbene la classifica sia più tranquilla rispetto a quella dei lariani, indietro di cinque punti. A guidare la formazione di casa Luciano Foschi, ex allenatore bluceleste entrato nel cuore dei tifosi per la storica stagione che ha riportato il Lecco in Serie B.

Per i manzoniani, non in panchina rispetto alla lista dei convocati Martic (per i motivi già spiegati dal mister in settimana) e Nova. Tra i titolari confermato Sene, nel tridente offensivo…