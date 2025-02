Data pubblicazione 15 Febbraio 2025

ESINO LARIO/GRIGNA SETTENTRIONALE – Doppio intervento nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio, per i soccorritori.

Al Cainallo il ghiaccio e le condizioni della strada hanno mandato in panne l’auto di un uomo, probabilmente non adeguatamente coperto per le temperature rigide della montagna, che è stato aiutato da alcuni escursionisti e poi soccorso dai Vigili del Fuoco.

Nei pressi del rifugio Brioschi, invece, un …

