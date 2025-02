5.000 EURO E AUTO SEQUESTRATA: NIENTE REVISIONE NÉ ASSICURAZIONE, POSITIVO AL TEST ANTIDROGA

Data pubblicazione 15 Febbraio 2025

BALLABIO – Venerdì durante un posto di controllo in via Provinciale per la tutela della sicurezza del territorio e del rispetto delle norme del Codice della Strada, gli agenti di Polizia Locale di Ballabio Chiara Gasparini e Alberto Anghileri hanno fermato un veicolo, già sospeso dalla circolazione per mancanza di revisione e già sottoposto a procedura di sequestro per mancanza di assicurazione – accertata in un altro Comune.

L’autista di origini straniere, proprietario del mezzo, è stato sottoposto dagli agenti ai test per …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS