SCI, COPPA EUROPA: ASJA ZENERE TRIONFA A BARDONECCHIA E SI CONFERMA PRIMA IN CLASSIFICA GENERALE

Data pubblicazione 15 Febbraio 2025

BARDONECCHIA (TO) – Asja Zenere trionfa nel supergigante di Bardonecchia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino. Per la barziese di adozione si tratta del sesto successo nel secondo circuito mondiale, il terzo in superg. Ma soprattutto Zenere ha difeso e consolidato la leadership nella classifica generale di specialità: ora è a +64 punti sulla seconda, Sara Allemand.

Asja Zenere ha battuto di un solo centesimo la svizzera Janine Schmitt e di 13 centesimi l’altra elvetica Stefanie Grob. Quarta, a due centesimi dal podio, Sara Allemand. Decisivo, per la barziese, il tratto finale, dove è stata la più veloce, rifilando 52 centesimi a Schmitt, autrice del secondo miglior parziale. Un successo che è anche una rivincita dopo l’esclusione dal Mondiale.

Bene anche Giorgia Sala a Bormio. L’atleta dello Sci Club Lecco ha concluso al secondo posto nel primo gigante valevole per il National junior race. A vincere con 1”56 sulla lecchese è stata Giulia Mariani. Quinta a 1”70 l’altra lecchese Linda Amidei. Per Giorgia Sala è l’ottavo podio stagionale, il quinto nel National junior race.

A Gressoney nel gigante Fis, valevole per il Gran premio Italia Giovani, buonissimo terzo posto per Luca Ruffinoni di Moggio. Per lui sesto posto nella classifica assoluta, a 1”63 dal vincitore, Pietro Tranchina e terzo in quella del circuito riservato agli atleti che non fanno parte delle nazionali.