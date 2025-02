LA GIOVANE INTROBIESE VERONICA BRILLA AL CONCORSO DI POESIA “A SUSANNA”

Data pubblicazione 17 Febbraio 2025

INTROBIO – È una giovane valsassinese a riscuotere i complimenti della giuria e uno speciale secondo posto al concorso nazionale di poesia “A Susanna”, tenutosi nel fine settimana a Villa de Ponti di Calolziocorte.

Il concorso di poesia in ricordo della giovane Susanna Marelli, scomparsa nel 2021, è giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo del 2023 e la partecipazione di aspiranti poeti e appassionati da tutta Italia. Quest’anno l’evento è stato caratterizzato da una citazione di Pablo Neruda, “Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi“, tema che ha accompagnato i concorrenti nella stesura delle loro opere all’insegna dell’amore in tutte le sue declinazioni.

Il secondo posto della categoria giovani è stato assegnato alla 17enne di Introbio Veronica Isabella Milone, con “La stagione dell’amore“: studentessa del “Medardo Rosso”, nata e cresciuta in Valsassina, la giovane ha descritto nel proprio componimento l’evoluzione di un amore in parallelo allo scorrere delle stagioni; dalla passione che nasce con la primavera ed esplode in estate, al lento spegnersi in autunno che l’inverno conclude definitivamente, lasciando cicatrici indelebili.

L’espediente poetico è stato particolarmente apprezzato dalla giuria, formata dalle professoresse Roberta Zaccagni, madre di Susanna, Iridenzia Funari e Antonella Ronchetti, che ha riconosciuto il meritato premio alla giovane valsassinese.