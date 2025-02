MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 16 Febbraio 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

piazza MARIO CERMENATI, il 17 febbraio, civico 21, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via BELFIORE, dal 17 febbraio al 20 febbraio, tratto dal civico 44 al 72, restringimento per lavori di asfaltatura;

corso GIACOMO MATTEOTTI, dal 17 al 20 febbraio, civico 99, restringimento per lavori di sostituzione chiusino rete idrica;

via PAISIELLO, dal 17 febbraio al 10 marzo, interdizione del camminamento pedonale per lavori di rifacimento marciapiede;

via APROMONTE, il 18 febbraio, civico 45, restringimento per lavori di posa specchio parabolico;

via SANT’EGIDIO, il 18 febbraio, civico 7, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via GIOVANNI AMENDOLA, il 18 febbraio dalle 9:00 alle 12:00, tratto compreso tra via Digione e via Antonio Ghislanzoni, divieto di transito in direzione discendente per lavori di smontaggio gru di cantiere;

via ANTONIO CORTI, dal 18 al 21 febbraio, civici dal 4 al 26, restringimento per lavori di scavi di saggio;

via DON SERAFINO MORAZZONE, dalle 8:00 del 17 febbraio alle 18:00 del 28 febbraio, tratto compreso tra i civici 46 e 77, divieto di transito per lavori sulla rete idrica;

via LUERA, il 19 febbraio, civico 42, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via XI FEBBRAIO, il 22 febbraio, civico 22, restringimento per lavori di nuovo allaccio fibra ottica.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024