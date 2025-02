Data pubblicazione 17 Febbraio 2025

LECCO – Da sabato la ex via Cantarelli, accanto allo stadio cittadino, si intitola via Ugo Merlini, in omaggio e a ricordo dello “storico“ presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, scomparso oltre cinquant’anni fa (nel lontano dicembre del 1971).

Presenti alla cerimonia decine di primi cittadini della provincia di Lecco, autorità varie e il comandante del V Reggimento Alpini, il colonnello Riccardo Venturini.

Sentite le parole del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni …

