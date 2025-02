“MALAMONTAGNA”, QUANDO IL SOGNO SFIORA LA TRAGEDIA. TESTIMONIANZA SUL CASO IN GRIGNETTA

Data pubblicazione 17 Febbraio 2025

PIANI DEI RESINELLI – Dal buio del sentiero carrabile che giunge al rifugio Soldanella dalla Traversata Bassa ai Resinelli, arriva un richiamo: “Aiuto, aiuto!”. L’invocazione viene raccolta da un gruppetto di quattro persone che si precipita verso la voce, nella tarda serata di sabato. “Era un ragazzo sulla trentina, portava uno zaino enorme. Indossava un frontalino a led e aveva un gatto in spalla; lì per lì, non riuscivamo a capire la situazione” racconta una dei quattro, testimone dell’evento di sabato sera – quando una ragazza prima cercata al Dito Dones e poi rintracciata nel canalone Porta è stata tratta in salvo dall’elicottero …

