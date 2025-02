OGGI A BARZIO IL COMUNE DISCUTE SULLE ARMI ALLA POLIZIA LOCALE

Data pubblicazione 18 Febbraio 2025

BARZIO – Alle 20:30 di questa sera, martedì 18 febbraio, avrà luogo presso l’aula consiliare di Palazzo Manzoni la riunione del consiglio comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Tra i temi sul tavolo spicca l’approvazione del regolamento comunale per l’armamento del servizio di polizia locale dell’Altopiano, su cui saranno chiamati a scegliere anche i comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio. Il sindaco Andrea Ferrari ha dichiarato che tra i sindaci delle realtà coinvolte è già presente un accordo di questo tipo, e che questa possibilità verrà usata solo se assolutamente necessaria.

È prevista la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente;

2) Approvazione schema di convenzione per la ripartizione spese dell’impianto di videosorveglianza intercomunale per i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio;

3) Approvazione regolamento comunale per l’armamento del servizio di polizia locale;

4) Recepimento delle norme di funzionamento della rete bibliotecaria del sistema bibliotecario provinciale;

5) Modifica regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteca comunale;

6) Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Lecco per l’estensione delle funzioni del difensore civico territoriale ai Comuni e alle Comunità Montane del territorio;

7) Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 – 1 variazione;

8) Centro sportivo comunale con struttura bar ristorante in località Conca Rossa: approvazione relazione illustrativa ex art. 14 del d.lgs. N. 201/2022 e capitolato speciale di appalto per indizione procedura di affidamento in concessione tramite sua-Provincia di Lecco.