LA PREFETTURA CERCA UNA NUOVA CASERMA PER I CARABINIERI DI INTROBIO

Data pubblicazione 18 Febbraio 2025

INTROBIO – Arriva dalla Prefettura di Lecco l’avviso pubblico per individuare un immobile in locazione da adibire a nuova caserma per i carabinieri di Introbio.

L’immobile deve essere situato nel Comune di Introbio e dovrà avere una superficie lorda di circa 860 metri quadrati, di cui 323 da destinare a zona operativa, 224 a zona logistica, 225 a zona alloggi e 88 a zona servizi.

Il contratto avrà una durata di sei anni e sarà rinnovabile “nel caso dovessero permanere i fabbisogni allocativi e le condizioni di convenienza economica alla locazione per l’amministrazione”.

Tra le caratteristiche necessarie per la Prefettura, l’immobile dovrà possedere le indispensabili condizioni di sicurezza, funzionalità e benessere per il personale, nonché essere munito di opere perimetrali di protezione esterna; rispettare le normative in materia urbanistica, antisismica, antinfortunistica, di prevenzione incendi e di certificazione energetica; risultare in regola con le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di sicurezza degli impianti e di eliminazione delle barriere architettoniche; presentare idonee soluzioni tecnologiche al fine di contenere i costi relativi ai consumi energetici.

Per l’ente “è inoltre opportuno prevedere misure di difesa passiva come recinzione di altezza non inferiore a 2,40 metri, videosorveglianza, portone d’accesso blindato, vetri antiproiettile ai piani terra, rialzato e seminterrato ed altri particolari requisiti costruttivi per quanto concerne le camere di sicurezza, la sala d’attesa ed il box del militare di servizio”.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni e la documentazione necessaria.