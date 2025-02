VOTA IL SONDAGGIO DI VN. SONO TORNATI I FURTI IN CASA, COME CONTRASTARLI?

Data pubblicazione 19 Febbraio 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews su un argomento di forte attualità come il ritorno dei furti nelle abitazioni del nostro territorio.

La piaga dei furti sembra non volersi arrestare, anzi, nei periodi più recenti ha colpito indiscriminatamente in Valle, tra attività (da ultimo il caso della farmacia di Ballabio) e in particolare abitazioni: riguardo queste ultime, che vanno a colpire le famiglie nel loro spazio più intimo e privato, vogliamo chiedere ai nostri lettori come contrastare i furti in casa?

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 20 febbraio.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

SONO TORNATI I FURTI IN CASA, COME CONTRASTARLI? Più forze dell'ordine sul territorio (54%, 221 Voti)

Attrezzarsi personalmente (22%, 91 Voti)

Maggiore videosorveglianza (19%, 79 Voti)

Non c'è nulla da fare (2%, 8 Voti)

È sempre il solito magna-magna (2%, 8 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 2 Voti)

Non ho idee chiare in merito (0%, 0 Voti) Totale votanti: 409

Loading ... Loading ...

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS