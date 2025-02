LADRI IN CASA, VITTIMA LANCIA APPELLO CON RICOMPENSA ATTRAVERSO VN: “AIUTATEMI A RECUPERARE LA REFURTIVA”

Data pubblicazione 19 Febbraio 2025

Buongiorno Direttore,

le scrivo questa lettera dopo aver appreso dal suo giornale che in valle continuano i furti in appartamento. Dopo quelli delle scorse settimane a Ballabio, Pasturo, Primaluna e Taceno apprendo che anche Premana è stata colpita da questi delinquenti.

Come vittima diretta di un furto e come valsassinese, penso a tutte quelle famiglie che come me hanno visto la propria casa violata e oltre al danno economico si sono visti portare via oggetti dal forte valore sentimentale ed affettivo.

Lo shock mi ha portato inizialmente a pensare ….. “adesso faccio il porto d’armi e compro un arsenale” …. E poi? No, non posso pensare che siamo arrivati a questi punti!

Leggendo però quanto da lei riportato nel suo articolo, l’amarezza sale forte dentro di me, l’amarezza per una valle che sembra diventata terra di nessuno e, forse, dimenticata dalle istituzioni.

Rivolgendoti alle forze dell’ordine percepisci un senso di “impotenza” o, peggio, ma non voglio pensarlo, un “atteggiamento molto vicino alla rassegnazione”, come se nulla possa o voglia essere fatto.

A questo punto penso che tocchi a ciascuno aiutare sé stesso, con condotte lecite intendiamoci, e non certo per farsi giustizia propria.

Per questo io metto a disposizione una ricompensa in denaro a chiunque dia informazioni alle Forze dell’Ordine al fine di recuperare quanto mi è stato tolto.

Se anche le altre famiglie derubate pensano che questa sia una “strada percorribile”, le invito a fare altrettanto, perché Forze dell’Ordine, vittime e valsassinesi tutti, possano ridare dignità e serenità alla nostra Valle.

Grazie

Lettera firmata

L’autore della missiva ci ha pregato di ricevere per lui eventuali comunicazioni sollecitate dal suo appello; chiunque avesse informazioni utili può scriverci a questa e mail. Le inoltreremo all’interessato.

Grazie.

VN